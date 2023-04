Stiri pe aceeasi tema

- O evaluare a serviciilor secrete americane, ajunsa in posesia Washington Post, spune ca prelungirea razboiului de uzura ar putea provoca nemulțumire in Ucraina și ar putea atrage „critici” cu privire la modul in care este condus conflictul. Continuarea conflictului inseamna, de asemenea, ca atat Rusia,…

- „Daca eforturile noastre comune se concentreaza cu hotarare pe victoria Ucrainei, victoria va fi obținuta deja in acest an”, a declarat liderul ucrainean, la reuniunea Consiliului European.„Nimeni nu știe sigur cat va dura razboiul și ce batalii ne vor aduce succes mai repede, și care dintre ele vor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat joi, 23 martie, liderilor UE reuniți la summit-ul Consiliului European de la Bruxelles, și a enumerat intarzierea livrarilor de arme cu raza lunga de acțiune și de avioane moderne printre factorii din cauza carora razboiul din țara sa risca sa se…

- 17 țari din Uniunea Europeana, intre care și Romania, au convenit sa cumpere in comun muniții de artilerie in valoare de doua miliarde de euro, pe care sa le ofere Ucrainei. Cele 17 state membre, plus Norvegia, vor da Ucrainei un milion de obuze de artilerie in urmatoarele 12 luni.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflata sambata in vizita in Ucraina, si-au exprimat speranta ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana sa poata incepe chiar in acest an, transmit EFE si AFP. „Ucraina spera sa incheie punerea in aplicare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, in contextul vizitei in Ucraina a procurorului Curtii Penale Internationale Karim Khan, ca ”sistemul de genocid” al rusilor va fi demontat, ”de la trepadusi la artizani”, iar cei responsabili vor fi adusi in fata justitiei. De asemenea, președintele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, ca in 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales sa nu fuga, ci sa infrunte pericolul. ”In 24 februarie, milioane dintre noi au facut o alegere. Nu un steag alb, ci unul albastru si galben.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, vineri, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, ca in 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales sa nu fuga, ci sa infrunte pericolul. ”Si in acest an am ramas de neinvins. Stim ca 2023 va fi anul victoriei noastre”, arata el.…