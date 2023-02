Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmeaza sa efectueze miercuri prima vizita in Regatul Unit de la invazia Ucrainei de catre Rusia, in urma cu aproape un an, relateaza The Associated Press. Volodimir Zelenski urmeaza sa fie primit de catre premierul briitanic Rishji Sunak si sa sustina un discurs…

- Timofi Milovanov, fost ministru in primul cabinet din mandatul lui Volodimir Zelenski, a explicat ca razboiul nu se poate termina decat printr-o victorie militara care va afecta Rusia pe plan economic și politic intr-o masura care sa nu ii mai permita reluarea razboiului. Discuția despre obiectivul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea Rusiei pentru armistițiu pe durata Craciunul ortodox rus, incepand de vineri la pranz pana sambata la miezul nopții. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor Ucrainei in regiunea Donbas și pentru a aduce mai multe intariri.…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus o incetare a ostilitaților de Craciun. Acesta este momentul ca oamenii normali sa se gandeasca la pace, a spus liderul Ucrainei. „Propun Rusiei sa faca un pas concret și semnificativ catre o soluție diplomatica, care este menționata de Moscova atat…

- O premiera pentru Regatul Unit, care trimite trei aparate de zbor Ucrainei. Secretarul Apararii, Ben Wallace a declarat, miercuri, ca Marea Britanie vrea sa sprijine rezistența Kievului, scrie „The Guardian”, potrivit News.ro. Primul dintre cele trei elicoptere Sea King a și aterizat in Ucraina, conform…

- Regele Charles III se va intalni cu presedintele sud-african Cyril Ramaphosa si sotia sa, marti, la Palatul Buckingham din Londra, pentru o prima vizita de stat de cand a urcat pe tron.Ultima vizita de stat in Marea Britanie a fost in iunie 2019, cand Regina Elizabeth II i-a gazduit pe presedintele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, joi seara, ca cel putin 41 de localitati din sudul Ucrainei au fost eliberate dupa decizia Rusiei de a se retrage in partea de est a fluviului Nipru, relateaza CNN. „Astazi avem vesti bune din sud – numarul drapelelor ucrainene care se intorc la…