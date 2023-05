Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit duminica la Berlin, au declarat sambata surse guvernamentale germane pentru Reuters, in timp ce liderul incearca sa consolideze sprijinul principalilor aliați impotriva invaziei Rusiei.Zelenski este sambata in Italia, unde s-a intalnit cu oficiali…

- Roma a promis sambata sprijinul sau deplin pentru Ucraina, in timp ce președintele Volodimir Zelenski poarta discuții cu oficialii italieni și cu Papa Francisc, care a declarat la sfarșitul lunii aprilie ca Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a pune capat razboiului, scrie Reuters.Zelenski,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri in Finlanda pentru a se intalni cu liderii tarilor nordice in vederea unor discutii despre razboiul in curs de desfasurare cu Rusia si despre relatiile europene, au anunțat guvernele țarilor din regiune, potrivit Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata ca inca isi vede tara pe drumul spre aderarea la NATO. Saptamana aceasta s-a vazut o „miscare buna in directia NATO”, prin noul ajutor militar din Occident si alte manifestari ale sprijinului international, a afimat presedintele Zelenski in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a primit miercuri scrisorile de acreditare din partea a 17 noi ambasadori, printre care si cei ai SUA si UE, spunandu-i noii ambasadoare americane in Rusia, Lynne Tracy, ca sprijinul acordat de Washington „lovituri de stat” din Ucraina in 2014 a condus la actualul conflict…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns miercuri dimineața in Polonia, a anunțat consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, potrivit Reuters. In același timp, omologul sau francez Emmanuel Macron si presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, fac o vizita…

- Peskov a declarat intr-un interviu pentru cotidianul Izvestia ca "atitudinea Occidentului in mod colectiv", condus de Statele Unite, trebuie sa se schimbe fata de Moscova, informeaza Reuters."Securitatea unei tari nu poate fi asigurata in detrimentul securitatii alteia", a spus Peskov. El a adaugat…

- UPDATE 13:55 Putin, acuzații la adresa NATO. ”Ei trimit arme (in valoare) de zeci de miliarde de dolari Ucrainei. Asta inseamna cu adevarat participare”, declara Vladimir Putin in acest interviu acordat postului Rossiya-1.UPDATE 10:26 Armata ucraineana sustine ca ofensivele ruse intreprinse langa Iahidne…