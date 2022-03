Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit marți, prin videoconferința, in plenul Parlamentului European de la Bruxelles, despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana. „Nu pot sa spun buna dimineața sau buna dupa-amiaza sau buna seara, pentru ca in fiecare zi pentru unii, aceasta zi nu este…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri ca nu a constatat deocamdata nicio retragere a trupelor ruse de pe pozitiile din apropierea frontierei ucrainene, relateaza Reuters, care citeaza BBC, potrivit Agerpres. ”Sa fiu sincer, noi reactionam la realitatea care exista si nu vedem…