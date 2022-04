Zelenski va rezolva CRIZA! Anunțul venit chiar acum din Ucraina Zelenski face promisiuni in legatura cu imensa criza de combustibil care face ravagii. Liderul de la Kiev spune ca va rezolva problema. Ucraina va rezolva in curand criza de combustibil, chiar daca fortele ruse au distrus o serie de depozite petroliere, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Menționam faptul ca anunțul acestuia vine dupa ce Rusia a atacat in aceasta saptamana principalul producator de combustibil din Ucraina, rafinaria de petrol Kremenciuk, precum si alte cateva mari depozite. “Se inregistreaza cozi si cresteri de preturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

