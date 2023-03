Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Fumio Kishida a vizitat marți (21 martie) orașul ucrainean Bucha, unde se spune ca peste 400 de civili au fost uciși anul trecut de forțele ruse și de atunci a devenit sinonim cu brutalitatea rusa in timpul razboiului. Kushida a depus o coroana de flori in afara unei biserici inainte…

- Rusia a lansat 21 de lovituri aeriene și 9 rachete asupra in mai multe zone din Ucraina , in ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian. Potrivit autoritațile ucrainene, nu exista victime civile, in schimb, mai multe cladiri și mașini au fost avariate in urma atacurilor. Institutul pentru Studiul Razboiului(ISW)…

- Premierul japonez Fumio Kishida se afla in drum spre Kiev pentru o vizita surpriza si o intalnire, marti, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Ministerul de Externe de la Tokyo. Prim-ministrul Kishida ii va „transmite presedintelui Zelenski respectul sau pentru curajul si perseverenta…

- In data de 22 februarie 2023, Președintele Romaniei va fi la Varșovia unde va avea discuții cu Președintele SUA Joe Biden. La Varșovia, are loc Summitul B9 condus de liderul polon Andrej Duda, unde participa și Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg. Discuțiile vor atinge teme legate de situația…

- Joe Biden, pe langa faptul ca va marca un an de razboi in Ucraina cu o vizita in Polonia, le va telefona saptamana viitoare omologilor sai francez, britanic si italian, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP.