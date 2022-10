Stiri pe aceeasi tema

Autoritatile de ocupatie ruse din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au cerut joi Moscovei sa organizeze evacuarea civililor din acest teritoriu anexat de Rusia la sfarsitul lui septembrie si vizat de o contraofensiva a armatei ucrainene, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, miercuri, ca trei noi localitati au fost recucerite de fortele de la Kiev in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt in dificultate, informeaza AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul cu rachete rusesti de vineri impotriva unui convoi umanitar in Zaporojie, in sudul Ucrainei, care, potrivit Kievului, s-a soldat cu cel putin 25 de civili morti, relateaza EFE si DPA, scrie Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat direct cetatenilor rusi sambata seara, spunandu-le ca presedintele lor isi trimite cu buna stiinta "cetatenii la moarte", transmite AFP prelaut de agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia este responsabila pentru intreruperile de curent care au afectat zone mari din estul Ucrainei si a acuzat Moscova ca ataca in mod deliberat infrastructura civila, relateaza AFP, conform Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat intr-un mesaj pe Twitter ca din cauza invaziei ruse recolta de cereale a Ucrainei ar putea sa scada anul acesta la jumatate din cantitatea obisnuita, potrivit Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, ca fortele armate avanseaza pas cu pas in regiunea Herson.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul de vineri seara, ca Rusia a facut totul nu doar pentru a inchide accesul Ucrainei la mare, ci si pentru a distruge potentialul exporturilor, insa ucrainenii nu au permis acest lucru, informeaza News.ro.