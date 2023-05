Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și 15 ranite in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clinici din orașul Dnipro, in estul Ucrainei, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.„Teroriștii ruși iși confirma inca o data statutul de luptatori impotriva a tot ceea ce…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat „asigurari categorice” omologului sau american Joe Biden ca avioanele de lupta F-16 care vor fi furnizate Kievului nu vor ataca teritoriul rusesc, relateaza AFP si Reuters, citandu-l pe liderul de la Casa Alba, informeaza AGERPRES . Liderul american,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme ieri pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP, citata de Agerpres. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele…

- Opoziția belarusa a spus inițial ca avionul ar fi fost grav avariat, dar o analiza a imaginilor din satelit realizata de New York Times dupa atac a aratat ca avariile au fost limitate. Un agent al serviciilor secrete ucrainene pare sa fi incalcat ordinele președintelui Volodimir Zelenski, lansand un…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…