Zelenski: Ucrainenii de pe pământul lor apără valorile pe care trăiește și marea majoritate a populației Europei Aici, pe pamant ucrainean, ucrainenii apara exact acele valori pe care se bazeaza viața nu numai a poporului ucrainean, ci și a majoritații absolute a națiunilor din Europa. Acest lucru a fost declarat de președintele ucrainean Volodimir Zelenskii in discursul sau de seara adresat cetațenilor. Comandantul suprem suprem a ținut o ședința obișnuita a Stavka. A existat un format extins și rapoarte detaliate. „Zaluzhni, Sirski, Tarnavski, Moskalev, Naev. Situația de-a lungul liniilor principale. Estul – foarte greu. Este dureros. Dar facem tot posibilul sa rezistam. Sud – situația este destul de periculoasa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

