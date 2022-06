Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca de la 1 iulie 2022, se va introduce regim de vize pentru cetațenii ruși. Despre aceasta liderul de la Kiev a comunicat pe rețelele de socializare, noteaza Meduza.io . Volodimir Zelenski susține ca a sugerat guvernului sa revizuiasca intenția…

- Ucraina va introduce incepand de la 1 iulie un regim de vize pentru cetatenii rusi, a anuntat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la aproape patru luni de la declansarea invaziei ruse asupra tarii sale, relateaza AFP si Reuters.

- Ucraina va introduce un regim de vize pentru cetatenii rusi incepand de la 1 iulie, a anuntat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa aproape patru luni de la declansarea invaziei ruse asupra tarii sale, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat miercuri sprijinul pentru petitia prin care se solicita introducerea obligativitatii vizei pentru cetatenii rusi care intentioneaza sa intre in Ucraina, transmit Reuters si DPA.

- Cetatenii polonezi din Ucraina vor beneficia de aceleasi drepturi pe care le au in prezent refugiatii ucraineni in Polonia, a promis duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timpul unei vizite la Kiev a omologului sau polonez Andrzej Duda, relateaza Reuters. Fii la curent cu…

- Ambasada SUA din Republica Moldova a emis o alerta de securitate pentru cetațenii americani aflați in Transnistria. De asemenea, Bulgaria le cere cetatenilor sai sa paraseasca urgent Republica Moldova. „Pe 25 și 26 aprilie au fost explozii in Tiraspol și langa Mayak, in regiunea separatista Transnistria.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca a vorbit cu Papa Francisc și ca ar saluta rolul de mediator al Sfantului Scaun in relația cu Rusia, conform Reuters. Papa Francisc a criticat Rusia și a calificat conflictul din Ucraina drept un "masacru fara sens". Fii la curent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters, citata de Agerpres . ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si…