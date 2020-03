Stiri pe aceeasi tema

- ​Acordurile destinate sa puna capat violenței în estul Ucrainei sunt pe cale de fi încalcate, relateaza Aljazeera.Președintele rus Vladimir Puțin a cerut vineri liderului ucrainean Volodymyr Zelenskyy sa achieseze la acordurile de pace pentru a elimina conflictul de cinci ani dintre…

- Uite ca se poate. Uite ca pot functiona nu numai rationamentele in ritm de muzica militara. Modelul european de mediere a crizelor, acela reluat in cadrul recentului Summit de la Paris in „formatul Normandia“ (Germania, Franta, Ucraina si Rusia) a propus un inceput de solutie despre care, in acel moment,…

- Autoritatile de la Kiev si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au convenit luni sa procedeze la un nou schimb de prizonieri inainte de sfarsitul anului, una din masurile de dezescaladare promise dupa un recent summit de pace la Paris, transmite AFP. 'Am ajuns la un acord privitor la un schimb…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care prelungește statutul special al regiunilor Donețk și Lugansk, din estul țarii, pâna la finalul anului 2020, a informat miercuri Parlamentul de la Kiev, citat de site-ul agenției ruse de presa TASS, citat de Mediafax.Legea…

- Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European. Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat marți ca se teme ca, în cazul în care Kievul va câștiga controlul asupra regiunii Donbas, din estul Ucrainei, fara nicio garanție, exista posiblitatea producerii unui masacru asemanator cu cel de la Srebrenița, relateaza Mediafax citând…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Vladimir Zelensky au convenit marti cu privire la schimbul de prizonieri in urma conflictului din estul Ucrainei, pana la sfarsitul anului, dar au amanat pentru o intalnire viitoare discutiile referitoare la statutul regiunii, transmite Reuters.Putin…

- Presedintii din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin si Volodimir Zelenski, au sosit luni dupa-amiaza la Paris, pentru reuniunea organizata in eforturile diplomatice pentru incheierea conflictului separatist, informeaza site-ul cotidianului Le Monde, potrivit mediafax.Vladimir Putin a sosit in…