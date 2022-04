Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina nu va accepta nimic mai putin decat victoria in conflictul cu Rusia și ”chestiunea integritatii teritoriale nu intra in discutie”, raspunde presedintele, intrebat ce este dispus sa accepte pentru un acord de pace. Zelenski a afirmat ca sanctiunile…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- In discursul sau adresat Consiliului European si postat pe Facebook joi noapte, Zelenski a afirmat ca, daca sanctiunile erau preventive, exista o sansa ca Rusia sa nu porneasca razboiul."Ati blocat Nord Stream 2. Va suntem recunoscatori. Si pe buna dreptate. Dar a fost de asemenea putin cam tarziu.…

- Activiștii Greenpeace care protesteaza fața de importurile de petrol rusesc in UE au fost vazuți miercuri inotand in fața unui petrolier al Rusiei in Marea Baltica. Activiștii de mediu sunt nemulțumiți ca in timp ce Occidentul a acționat rapid pentru a lovi economia Rusiei dupa invazia din Ucraina,…

- Fostul ministru rus de Externe, Andrei Kozirev, spune ca nu vor putea fi reluate discuțiile serioase cu Rusia pana cand aceasta nu va „reveni la normele internaționale”. Intr-o declarație pentru Fox News, fostul oficial rus spune ca sancțiunile impotriva Rusiei ar trebui menținute pana cand liderii…

- Potrivit Sky News, Putin a facut acest comentariu sambata, la televiziunea rusa de stat.El a reluat teza conform careia Rusia vrea ca Ucraina sa fie "demilitarizata, denazificata" și neutra.Pe de alta parte, liderul rus a dezmințit ca ar vrea sa impuna legea marțiala in țara.Anterior, Kremlinul a susținut…

- Administratia Biden a identificat mai multi oficiali guvernamentali si lideri de afaceri rusi de elita pe care SUA intentioneaza sa ii sanctioneze daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei pentru CNN . Oficialul a declarat ca au fost elaborate „pachete de sanctiuni…