- Presedintele Volodimir Zelenski afirma ca se inregistreaza progrese in eforturile Ucrainei de a-si asigura garantii de securitate internationala.„Negociem cu principalele natiuni ale lumii pentru a oferi Ucrainei incredere in securitate pentru deceniile urmatoare”, a comunicat miercuri seara presedintele…

- Ministrul de externe al Federației Ruse Serghei Lavrov a spus vineri ca Belarus ar trebui sa ofere garanții de securitate pentru Ucraina in viitor, odata ce Kievul iși va afirma statutul neutru.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca mai multe tari s-au oferit sa actioneze ca garanti ai securitatii Ucrainei daca aceasta adopta un statut de neutralitate, dar fara ca respectivele tari sa precizeze concret la ce s-ar angaja, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…

- Intr-un discurs transmis luni noaptea tarziu, Volodimir Zelenski a anunțat ca in cele cinci zile de cand a inceput asaltul rușilor au avut loc 56 de lovituri cu rachete, iar 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina.„Bombardarea brutala a Harkovului cu rachete de artilerie este in mod clar…

- Ucraina doreste garantii de securitate din partea Rusiei ca un pas catre incheierea confruntarii intre cele doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Intr-un discurs rostit pe scena Conferinței pentru Securitate de la Munchen, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat un calendar „clar” pentru aderarea Ucrainei la NATO. De asemenea, liderul de la Kiev a criticat sambata inacțiunea occidentala impotriva agresiunii ruse, argumentand ca…