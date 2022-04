Zelenski: Ucraina este gata de negocieri pentru evacuarea oamenilor din Azovstal

Stiri pe aceeasi tema

- Interventia militara rusa in Ucraina este o incalcare a Cartei Natiunilor Unite, a afirmat joi seara, la Kiev, Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, subliniind ca va continua eforturile pentru un armistitiu. „Am avut discutii intense” cu presedintele Volodimir Zelenski, a declarat…

- UPDATE Autoritațile ucrainene anunța ca luni nu se organizeaza rute de evacuare din orașul Mariupol, deși ruși s-au declarat de acord cu propunerea. Vicepremierul ucrainean susține ca Ucraina i-a cerut secretarului general al ONU, Antonio Guterres, sa acționeze ca „inițiator și garant” al oricarei rute…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca invazia declanșata de Rusia asupra țarii sale este doar inceputul și ca Moscova are planuri pentru a captura și alte țari, dupa declarația generalului rus Rustam Minnekaiev, care a spus ca Rusia vrea controlul total asupra sudului Ucrainei, pentru…

- Uciderea intenționata a civililor, distrugerea cartierelor rezidențiale și folosirea tuturor tipuri de arme sunt semnatura armatei ruse, care se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”, a transmis marți noaptea liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, citat de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti ONU sa actioneze ”imediat” in fata ”crimelor de razboi” comise de Rusia in tara sa, altfel Natiunile Unite ar trebui ”pur si simplu sa inchida”, relateaza AFP. Intr-un discurs solemn transmis in direct, prin video, in sala Consiliului de Securitate,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Bucha, de unde jurnaliștii și ministerul ucrainean de aparare au transmis imagini terifiante, surprinse dupa retragerea trupelor ruse, scrie presa locala.In timpul calatoriei sale de astazi la Bucha, un corespondent BBC l-a intrebat pe Zelensky daca…

- Rusia va folosi arme nucleare doar daca insasi existenta ei ar fi amenintata, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa Tass, relateaza Reuters. Declaratia oficialului rus facuta la aproape patru saptamani dupa ce Rusia si-a trimis trupele in Ucraina,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca pentru a iniția niște „negocieri substanțiale”, Rusia trebuie sa inceteze bombardamentul asupra orașelor ucrainene. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru Reuters , publicat astazi.