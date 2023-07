Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, marți, ca și-a avertizat omologul francez, Emmanuel Macron, despre incercarile autoritatilor de la Moscova de a pune in scena "provocari periculoase" la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de un an de trupele ruse, anunța Rador."Mi-am avertizat colegul…

- Razboi in Ucraina, ziua 497. Militarii ruși ar fi plasat obiecte similare unor explozibili pe acoperișul mai multor unitați de putere ale centralei nucleare Zaporojie, acuza presedintele Volodimir Zelenski.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat comunitatea internaționala in discursul sau de duminica, 25 iunie, pentru ca, spun el, „atenția lumii fata de amenintarea rusa” asupra centralei nucleare de la Zaporojie, „este insuficienta”, relateaza News.ro.„Situatia de la centrala nucleara din…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat - duminica - ca are nevoie de un acces mai extins in jurul centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul Rusiei in sudul Ucrainei, pentru a verifica o "discrepanta semnificativa" in datele privind

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica a anuntat ca isi va consolida prezenta la centrala nucleara din Zaporojie, pe fondul ingrijorarilor legate de rezervele de apa pentru racirea reactoarelor centralei ca urmare a catastrofei de la Nova Kahovka, relateaza The Guardian, conform news.ro."Posibila…

- Distrugerea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei reprezinta o amenințare pentru centrala nucleara Zaporojie, dar situația este sub control, a declarat marți agenția de stat ucraineana pentru energie atomica.Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, instituția de supraveghere nucleara a ONU,…

- Razboi in Ucraina, ziua 462 | Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica a ONU (AIEA), Rafael Grossi, a cerut marti Ucrainei si Rusiei sa respecte cinci principii pentru a proteja centrala nucleara Zaporojie, sugerand ca nu a obținut inca d

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) este alarmata de situatia tensionata din jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, situata in apropierea liniei frontului, informeaza dpa.