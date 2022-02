Stiri pe aceeasi tema

- SUA se coordoneaza cu aliații și va anunța marți noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina ca fiind independente și a trimis forțe de „menținere a pacii” acolo, au transmis luni oficiali americani, conform Reuters. „Maine (marți-n.red.), SUA…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfașurarea de trupe in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, dupa ce le-a recunoscut luni ca independente, sporind o criza de care Occidentul se teme ca ar putea declanșa un razboi major. Un martor de la Reuters a vazut tancuri și alte echipamente militare…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Narișkin, a declarat in cadrul Consiliului de Securitate de la Kremlin, ca sustine propunerea ca regiunile Donetk si Lugansk din Ucraina sa intre in componenta Federatiei Ruse.

- Președintele rus Vladimir Putin va face declarații de presa dupa ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse unde va decide daca va recunoaște independența regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va decide luni daca Rusia va recunoaste independenta celor doua teritorii separatiste din estul Ucraina, o decizie care risca sa puna capat procesului de pace in acest conflict, informeaza AFP. "Am ascultat opiniile noastre, decizia va fi luata astazi",…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni, la sedinta Consiliului de Securitate, ca va lua in considerare masuri referitoare la cererea sa de „garantii de securitate” suplimentare din partea Statelor Unite si a aliatilor lor, transmite The New York Times. Putin a convocat o sedinta de urgenta…

- Un dialog halucinant a avut loc, luni, intre Vladimir Putin și președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narișkin, in ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care fusese convocata pentru a lua in discuție o rugaminte formulata cu doar o ora inainte de catre cei doi lideri autoproclamați…

- Intr-o discuție telefonica avuta duminica cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, Joe Biden a precizat clar ca „Statele Unite si aliatii sai vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba, citat de CNN . De asemenea, presedintele Biden si-a exprimat…