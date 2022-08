Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis miercuri ucrainenilor, intr-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independența și șase luni de razboi, ca Ucraina a renascut atunci cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie și ca va recuceri Crimeea anexata și zonele ocupate din est.

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le a promis compatriotilor sai ca va recuceri peninsula Crimeea anexata de Rusia. 39; 39;Drapelul ucrainean va flutura din nou deasupra Ialta si Sudak, deasupra Djankoi si Ievpatoria 39; 39;, a declarat Zelenski in mesajul sau video de luni seara de la Kiev,…