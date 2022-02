Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sambata ca Turcia a interzis intrarea navelor de razboi rusești in Marea Neagra. Rusia spune ca nu a fost notificata oficial. „Ii mulțumesc prietenului meu, președintele Turciei, R.T. Erdogan, și poporului turc pentru sprijinul lor puternic. Interzicerea trecerii navelor de razboi ruse in Marea Neagra și ajutorul militar și umanitar pentru Ucraina sunt extrem de importante astazi. Poporul ucrainean nu va uita niciodata asta!”, a scris Zelenski pe Twitter. Articolul Zelenski: Turcia a interzis intrarea navelor de razboi rusești in Marea Neagra.…