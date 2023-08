Zelenski transmite un mesaj ferm: 'Pacea nu are alternativă' Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski considera ca nu exista o altenativa pentru pace, el precizand, in discursul de sambata, ca este important ca Rusia sa vada sprijinul international pentru Ucraina si pentru o viata normala, scrie news.ro. “Grecia s-a alaturat declaratiei G7 privind garantiile pentru Ucraina. Este deja a 14-a tara. Alaturi de Grecia, au aderat Belgia, Republica Ceha, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Letonia, Norvegia, Tarile de Jos, Portugalia, Romania, Spania si Suedia. Multumesc fiecarui stat! Iar echipa noastra va continua sa lucreze - pentru noii participanti,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 15 deputati europeni isi vor ocupa locurile in Parlamentul European dupa alegerile europarlamentare de anul viitor, dupa ce guvernele au ajuns la un acord preliminar cu privire la dimensiunea si forma componentei acestuia, relateaza POLITICO, citat de news.ro.Cele mai castigate vor fi Franta,…

- Romania este lider european in creșterea albinelor și producția de miere, scrie Euronews.green . In plus, cei care nu au un spațiu și cunoștințele necesare, dar vor sa se implice in acest domeniu pot ”infia” un stup. Sau mai mulți. Se estimeaza ca 75% din culturile alimentare globale depind, cel puțin…

- Tinerii din Generația Z vor sa calatoreasca in intreaga lume și sa traiasca experiențe cat mai diverse, iar unele studii arata ca mulți iși doresc sa devina travel influencers. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel-tech, ofera informații despre locurile in care calatoresc aceștia,…

- Companiile din Romania s-au aflat anul trecut pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința organizarii de intalniri profesionale de la distanța.Dintre țarile membre ale blocului comunitar, doar in Bulgaria și Ungaria ponderile sunt mai mici decat in țara noastra.La nivel european,…

- Ținta UE este ca 45% din populația europeana cu varste de 25-35 de ani sa fi absolvit o forma de educație terțiara (orice forma de invațamant superioara liceului) pana in 2030. Statele UE aflate la coada clasamentului sunt Romania (25%), Italia (29%) și Ungaria (32%), arata un raport Eurostat citat…

- Dintre cele 10 țari din lume in care se bea cel mai mult, noua sunt din UE. Dar exista diferențe mari de la țara la țara. Daca ți se pare ca europenii beau mult, banuiala ta e corecta: in Europa se bea mai mult alcool decat oriunde altundeva. In Europa persoanele de peste 15 ani beau in medie cate 9,5…

- Potrivit datelor Oficiului European pentru Statistica, Romania, alaturi de Spania și Cipru figureaza in topul țarilor cu cea mai mare creștere economica. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele pentru primul trimestru din 2023, cel mai semnificativ avans anual s-a inregistrat…