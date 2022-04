Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri la CNN ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a spus ca Putin ar putea recurge fie la arme…

- Președintele rus Vladimir Putin și ministrul Apararii, Serghei Șoigu, au declarat in urma cu puțin timp ca se pregatesc sa trimita adolescenți cu varste cuprinse intre 17 și 18 ani in razboiul impotriva Ucrainei. Iata ce se va intampla cu acești adolescenți!

- Atacul rusesc asupra Kievului a lasat multe pagube in urma, chiar daca pompierii s-au luptat sa mai reduca din pagubele produse. Zona rezidențiala Shevchenkivskyi din Kiev a suferit pagube mari din cauza unui atac rusesc miercuri (16 martie). Un bloc de apartamente a fost grav avariat, in timp ce pompierii…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Președintele francez Emmanuel Macron va vedea daca președintele rus Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, in cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc astazi, potrivit Reuters. Moscova a adunat trupe in apropierea Ucrainei și a cerut garanții de securitate…