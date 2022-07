Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe 'inamicii rusi' care i-au invadat tara ca 'nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina' pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui calatorii in afara capitalei Kiev au fost rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita in orasul Nikolaiev din sudul Ucrainei, informeaza AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca urmeaza "cea mai dificila iarna" din cauza agresiunii Rusiei, iar Ucraina se pregateste pentru a-si asigura necesarul de gaz, carbune si productia de energie.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, intr-un nou discurs adresat natiunii, ca Rusia trebuie recunoscuta ca un stat sponsor al terorismului, care seamana teroare.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul sau mesaj postat pe retelele de socializare, ca bombardarea mai multor regiuni si activitatea subversiva la granita sunt o incercare a armatei ruse de a compensa o serie de esecuri in estul si sudul Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca uciderea civililor și a personalului militar capturat ar putea duce la retragerea Ucrainei din procesul de negociere.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a conditionat neutralitatea ceruta tarii sale de catre Rusia de eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei, inclusiv a regiunii Donbas (est) si a peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza EFE, relateaza Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este de parere ca Federatia Rusa incearca sa destabilizeze situatia in regiunea Transnistria, insa fortele armate ale Ucrainei sunt pregatite pentru o posibila astfel de ofensiva a Rusiei, informeaza site-ul presedintiei, president.gov.ua, scrie news.ro.