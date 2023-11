Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca tara sa a preluat initiativa in Marea Neagra, cu ajutorul dronelor maritime, si a obligat flota militara rusa sa se retraga, transmite Reuters. „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa actioneze o flota de drone maritime – o…

- „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa opereze o flota de drone navale – o flota ucraineana”, a scris Zelenski pe Telegram. „Am reusit sa luam fata Rusiei in Marea Neagra”, a spus el. Zelenski a reamintit ca, inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, in februarie 2022,…

- Liderul de la Kiev a fost intampinat pe aeroport de ministrul de Externe, Luminița Odobescu, ulterior fiind primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi oficiali au facut declarații comune de presa, dupa discuțiile private pe care le-au avut anterior. In cadrul conferinței,…

- ”Granada, Spania. Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE)”, anunta el pe Telegram, despre acest summit la care urmeaza sa ia parte 50 de lideri europeni. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llega a Granada para participar en la Cumbre Europea y pedir mas apoyo militar para Ucrania de…

- Doua nave de marfa s-au indreptat sambata catre porturile ucrainene, a declarat pentru Reuters viceprim-ministrul Oleksandr Kubrakov, devenind primele nave care au folosit un coridor temporar pentru a naviga in porturile Marii Negre si a incarca cereale pentru pietele africane si asiatice, transmite…

- Președintele rus Vladimir Putin a dat vina pe Occident pentru colapsul acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra si a negat ca retragerea Moscovei ar genera o criza alimentara globala. Declarațiile sale vin dupa mai multe ore de discutii purtate la Soci cu presedintele turc…

- Rasturnare de situație in cadrul razboiului din Ucraina. Zelenski a rabufnit la criticile unor oficiali occidentali. Liderul de la Kiev spune ca in realitate, trupele sale avanseaza. mai exact, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca trupele Kievului “avanseaza” in contraofensiva…