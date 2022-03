Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, duminica, pentru presa din Rusia, ca mai multi oameni de afaceri rusi, intre care si Roman Abramovici, au propus sa doneze bani pentru Ucraina, unii dintre ei chiar pentru sustinerea armatei, informeaza La Tribune. “Avem semnale de la el (n.r. – Abramovici) si de la alti oameni de afaceri, […] The post Zelenski susține ca oligarhii rusi, intre care si Abramovici, au propus sa ajute Ucraina. Unii vor chiar sa sustina financiar armata ucraineana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .