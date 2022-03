Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reacționat la incercarea Rusiei de a cenzura interviul sau acordat unorjurnaliști ruși independenți, afirmand ca Moscova este "speriata" de jurnaliștii "care pot spune adevarul", arata CNN.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni Uniunii Europene, mai ales Germaniei, sa inceteze orice comert cu Rusia si in special sa refuze resursele energetice ale acesteia, conform unui mesaj video postat pe reteaua Telegram. „Niciun euro pentru ocupanti, inchideti toate usile, nu le mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru CNN ca este “gata pentru negocieri” cu presedintele rus Vladimir Putin, dar a avertizat ca, daca acestea esueaza, “ar insemna ca acesta este un al Treilea Raboi Mondial”. “Sunt pregatit pentru negocieri cu el. Sunt pregatit de doi ani. Si cred…

- Turcia a asigurat duminica ca Rusia si Ucraina au facut progrese in cadrul negocierilor lor pentru a opri invazia rusa si sunt aproape de un acord, scrie AFP. “Bineinteles, nu este un lucru usor sa ajungi la o intelegere in timp ce razboiul se desfasoara, civili sunt ucisi, dar am dori sa spunem ca…

- ”Potrivit unor informații ucrainene sau rusesti, Forțele Aeriene Ucrainene ar putea folosi aerodromurile moldovenești și romanești. Daca luptatorii ucraineni decoleaza de pe teritoriul țarilor menționate mai sus și vor lua parte la operațiuni de lupta impotriva Rusiei, Moscova va considera acest lucru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca așteapta ajutor din partea aliaților, dupa recunoasterea de catre Rusia a independentei celor doua ”republici” separatiste de catre Moscova, de care el sustine ca nu ii este ”frica”.”Ucraina numeste cele mai recente acte ale Rusiei o incalcare a suveranitatii…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este „convins” ca omologul sau rus, Vladimir Putin, „a luat decizia” de a invada Ucraina. Totuși, liderul american a transmis ca inca „nu este prea tarziu” pentru diplomatie.„Avem motive sa credem ca fortele ruse intentioneaza sa atace Ucraina (…) in zilele…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…