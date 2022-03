Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a condamnat atacul rusesc peste noapte asupra civililor din Ucraina, in timp ce secretarul de stat al SUA Antony Blinken le-a spus jurnalistilor ca alianta va „apara fiecare centimetru din teritoriul NATO”. SUA nu vor un conflict cu Rusia, dar sunt pregatite…

- sursa foto: NATO.int Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și Antony Blinken, șeful diplomației SUA, au facut declarații, vineri dimineața, la Bruxelles, in cadrul intalnirii de urgența a miniștrilor de externe din statele membre ale alianței nord-atlantice. Jens Stoltenberg a declarat ca NATO…

- Exista puține proiecte energetice in lume atat de controversate ca Nord Stream 2, iar marți, proiectul aproape ca a fost „ingropat” dupa ce cancelarul Germaniei a anunțat ca a oprit procesul de aprobare a acestuia, din cauza crizei din Ucraina, arata o analiza CNN. Conducta de 1.230 de kilometri trebuia…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania. „Ceea ce am discutat aici este ceea ce foarte bine a numit secretarul general al NATO – dubla cale – continuarea negocierilor, incercarea prin comunicare și dialog…

- NATO si-a insarcinat comandantii militari sa stabileasca detaliile pentru desfasurarea de grupuri de lupta in flancul sud-estic al Aliantei Nord-Atlantice drept raspuns la acumularea de trupe ruse la frontierele Ucrainei, a declarat miercuri Jens Stoltenberg, relateaza Reuters, DPA si AFP. „Ministrii…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Germania este pregatita sa ia in calcul blocarea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei, informeaza Digi24 . „Este…

- Uniunea Europeana a cerut, vineri, Rusiei sa reduca presiunile asupra tarilor vecine, avertizand ca va inaspri sanctiunile si va adopta alte „masuri semnificative” in cazul unei agresiuni militare ruse impotriva Ucrainei. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit vineri, la…