- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a analizat ultimele evenimente legate de razboiul din Ucraina, printre care aprovizionarea cu armament, dar și noile vizite efectuate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in strainatate.„Ucraina vrea mai multe arme și mai ales vrea celebrele avioane pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la BBC ca s-a luat decizia ca pierderile armatei ucrainene in termeni de vieți omenești sa nu fie date publicitații.Intrebat de ce Ucraina nu da publicitații pierderile din razboi și daca ucrainenii merita sa știe acest lucru, Zelenski a raspuns:…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au discutat despre intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina vineri, 14 aprilie, in cursul unui apel telefonic, a anuntat guvernul britanic, citat de DPA și Agerpres. Sunak i-a spus presedintelui Zelenski ca Marea…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit marti seara, in discursul adresat natiunii, filantropul american Howard Buffett, fiul miliardarului Warren Buffet, despre care a spus ca este un mare sustinator al Ucrainei, conform news.ro.„Astazi am avut o intalnire foarte interesanta si semnificativa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski urmeaza sa efectueze miercuri, 5 aprilie, o vizita oficiala in Polonia, a declarat luni, 3 aprilie, consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, potrivit Reuters si Agerpres. „Vizita se va desfasura la invitatia presedintelui (Andrzej)…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a omagiat duminica rezistenta ucraineana in fata „celei mai mari forte impotriva umanitatii a timpurilor noastre”, la un an de la descoperirea de trupuri de civili ucisi la Bucea, oras devenit simbolul atrocitatilor comise de rusi, informeaza AFP. Aceasta comemorare…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține, intr-un interviu pentru CNN, ca Rusia ar putea invada și alte orașe, daca va caștiga batalia de la Bakhmut. „Acest lucru este tactic pentru noi”, a declarat Zelenski, insistand ca sefii militari de la Kiev sunt uniti in prelungirea apararii orasului,…