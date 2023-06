Zelenski spune că ucrainenii ce salvează sinistrați sunt împușcați de forțele Moscovei Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit miercuri despre oamenii care au pierit in inundatiile cauzate de distrugerea barajului Kahovka, adaugand ca ucrainenii care incearca sa ii salveze pe sinistrați sunt impuscati de fortele Moscovei, informeaza dpa, preluat de agerpres.ro . „Oameni, animale au murit. De pe acoperisurile caselor inundate, oamenii vad cum trec inecati”, a spus el intr-un interviu acordat Welt TV, Bild si Politico. Seful statului ucrainean a acuzat trupele ruse de pe malul sudic al raului Nipru, spunand ca fortele de ocupatie trag in cei care incearca sa salveze oameni.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

