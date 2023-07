Stiri pe aceeasi tema

- Luptele s-au intensificat in Ucraina, in ultimele ore, in special pe frontul de est. Ministrul adjunct al Apararii a dat detalii despre ceea ce se intampla acolo. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski, cel care a fost duminica in vizita la Odessa, a spus ca 'țarmurile ucrainene nu vor tolera niciodata…

- Ucraina anticipeaza ca i se vor oferi "termeni și condiții clare" pentru a deveni membra a NATO, in cadrul summitului alianței care va avea loc la Vilnius, in Lituania, la mijlocul lunii iulie, a declarat vineri, 23 iunie, ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, potrivit CNN și Reuters."Ma…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca este dezamagit de faptul ca NATO nu va invita tara sa sa se alature Aliantei, in cadrul summitului NATO care va avea loc in luna iulie la Vilnius, in Lituania, informeaza Rador.Volodimir Zelenski a declarat pentru BBC ca perspectiva…

- Moldova va relua comunicațiile poștale cu RusiaIntreprinderea de stat "Poșta Moldovei" va relua, incepand cu 2 iuni comunicatiile poștale cu Rusia, care au fost intrerupte pe 19 mai din cauza unor probleme tehnice, a anuntat, joi, serviciul de presa al companiei, relateaza TASS citat de Rador.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…

- In ziua de Paște, bombardamentele rusești asupra Ucrainei au continuat, in timp ce președintele Volodimir Zelenski a solicitat garanții de securitate inaintea summit-ului NATO din iulie, care va avea loc in Lituania. Intr-un mesaj emoționant de Paște, Zelenski a transmis ganduri bune pentru țara sa.…