Volodimir Zelenski, a afirmat ca poporul sau merita sa fie in Uniunea Europeana, impreuna cu celelalte popoare libere. ”Intelegem deja ce pasi sunt necesari in continuare pentru a avansa dupa decizia Consiliului European si a aduce scopul cheie - accederea tarii noastre in UE – mai aproape”, precizeaza acesta, conform news.ro.

Zelenski a afirmat, in mesajul transmis miercuri seara, ca aceasta a fost o zi pe care istoria Ucrainei o va aminti cu siguranta.

”Este un semnal pozitiv de la Comisia Europeana – o recomandare de a incepe negocierile privind intrarea tarii noastre in UE. Este exact…