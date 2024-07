Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”. „Este foarte important pentru noi sa prezentam…

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, a anuntat sambata un ajutor de peste 1,5 miliarde de dolari pentru sectorul energetic, asistenta umanitara si securitatea civila in Ucraina, transmite AFP. Harris, care participa la summit-ul de pace de doua zile in luxoasa statiune montana din Burgenstock, in Elvetia,…

- Președintele rus Vladimir Putin a prezentat vineri condițiile Rusiei pentru o incetare a focului in Ucraina, in cadrul unui discurs la Ministerul Afacerilor Externe. El a declarat ca Rusia dorește ca Ucraina sa iși retraga complet trupele din regiunile estice Donețk, Luhansk, Kherson și Zaporijia, precum…

- Presedintele rus Vladimir Putin ameninta miercuri sa livreze armament unor tari terte susceptibile sa atace interese occidentale, daca Occidentul autorizeaza Ucraina sa atace Rusia cu rachete cu raza lunga de actiune, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat marti ca ar trebui sa i se permita Kievului sa „neutralizeze” bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, declaratie venita in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste marti, 28 mai, cu cancelarul german Olaf Scholz, in ultima zi a unei vizite de stat in Germania, pentru a discuta despre subiecte care deranjeaza: sustinerea Ucrainei si consolidarea Uniunii Europene (UE), comenteaza France-Presse, potrivit news.ro.„Un…

- Emmanuel Macron (46 de ani), președintele Franței, iși dorește un armistițiu intre Ucraina Și Rusia pe durata Jocurilor Olimpice. Rand pe rand, președinții celor doua țari au respins ferm propunerea lui Macron, noteaza News.ro. Primul care a respins vehement ideea a fost Vladimir Putin (71 de ani),…