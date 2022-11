Zelenski spune că Rusia trebuie să fie obligată să treacă la negocieri Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca este vital ca Rusia sa fie obligata sa participe la discutii de pace "autentice" si a calificat aceasta tara ca fiind o forta destabilizatoare intr-o serie de probleme, inclusiv schimbarile climatice, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

