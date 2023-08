Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca podul care leaga peninsula Crimeea de Rusia "aduce razboi, nu pace" și, prin urmare, este o ținta militara.Luni, exploziile de pe podul din Crimeea au ucis doi civili și au scos din funcțiune o parte a podului rutier, care abia de curand…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Vilnius pentru summitul NATO. Inainte de sosirea la Vilnius, Zelenski a declarat ca este absurd ca nu exista un calendar pentru aderarea Ucrainei la NATO care sa fie anuntat la summitul Aliantei. „Este fara precedent si absurd cand nu este stabilit…

- Razboi in Ucraina, ziua 500. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca discuțiile cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au vizat in principal prelungirea Acordului cerealelor cu Rusia și garanțiile de securitate pe care Kievul le

- Razboi in Ucraina, ziua 497. Militarii ruși ar fi plasat obiecte similare unor explozibili pe acoperișul mai multor unitați de putere ale centralei nucleare Zaporojie, acuza presedintele Volodimir Zelenski.

- Contraofensiva ucraineana caștiga teren pas cu pas. Forțele Kievului au eliberat saptamana trecuta aproape 30 kmp in sud. In est avansul inregistrat este mai mic, fiind eliberați 9 kmp. Volodimir Zelenski a declarat luni ca forțele ucrainene fac progrese in contraofensiva de recucerire a teritoriilor…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a exprimat luni, 12 iunie, speranța ca o contraofensiva reușita a Ucrainei il va forța pe președintele rus Vladimir Putin sa negocieze incetarea invaziei din Ucraina, informeaza AFP, potrivit Al Arabiya și The Times of Israel.Vorbind alaturi de omologul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a multumit luni, 5 iunie, trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza Hotnews . „Vedem…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut apel la poporul iranian sa nu devina complice la razboiul sangeros al Rusiei, care folosește drone kamikaze fabricate de Iran pentru a ucide civili ucraineni, conform Ukrainskaia Pravda.„Aș dori sa ma adresez direct poporului iranian, intregii societati,…