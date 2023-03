Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa. „Pierderile rusilor sunt de ordinul a 500 de morti si raniti in fiecare zi”, a spus el, adaugand ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat intr-un interviu acordat miercuri jurnalului francez Le Figaro ca, daca rusii cuceresc Bahmut, un oras din est scena de peste sase luni a unor lupte sangeroase, ar avea un "avantaj" si ar dori sa "mearga mai departe", noteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Peisajul din jurul orasului Bahmut din estul Ucrainei ii ofera o aparare naturala care il fac sa fie o "fortareata de neinvins", a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, citat de CNN. "Acest teren special are caracteristici topografice. Orasul este inconjurat de inaltimi si dealuri dominante,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca Ucraina va lupta pentru a pastra orasul-"fortareata" din est, Bahmut, cat mai mult timp posibil si a cerut Occidentului sa furnizeze arme cu raza lunga de actiune, pentru a ajuta Kievul sa impinga fortele ruse din regiunea Donbas,…

- Ucraina se va bate pentru a pastra orasul „fortareata" Bahmut din estul tarii atat atat timp cat va putea, a declarat vineri Volodimir Zelenski. Presedintele ucrainean cere Occidentului sa accelereze furnizarea de arme cu raza lunga de actiune pentru a ajuta Kievul sa respinga fortele ruse in afara…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca lumea a vazut ca Rusia minte chiar si cand atrage atentia asupra situatiei de pe front, el subliniind ca nicio incercare a rusilor de a manipula diplomatia si politica nu va mai functiona, potrivit news,roZelenski…

- „In acest an, nu numai ca ne-am mentinut apararea aeriana, dar am facut-o mai puternica ca niciodata. Dar in noul an, apararea aeriana ucraineana va deveni si mai puternica, si mai eficienta. Apararea aeriana ucraineana poate deveni cea mai puternica din Europa, iar acest lucru va fi o garantie a securitatii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca luptele din regiunile estice Bahmut, Kreminna și alte zone din Donbas sunt "dificile și dureroase" pentru trupele ucrainene, transmite The Guardian.