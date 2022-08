”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni, continua sa fie foarte periculoasa din cauza santajului cinic si bine pus la punct al Rusiei. In loc sa furnizeze gaze pe teritoriul Europei in conformitate cu contractele, Rusia chiar il arde pur si simplu – si asta se intampla de mai bine de o saptamana. De ce face asta? Pentru ca preturile in Europa sa creasca si mai mult, astfel incat europenii de rand sa sufere si mai mult si sa fie si mai greu pentru toata lumea de pe continent sa se pregateasca pentru iarna. Aceasta este o manifestare a politicii deliberate anti-europene,…