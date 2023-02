Zelenski: "Situația de pe front devine din cea în ce mai grea!" Armata rusă, ofensivă masivă în zona Bahmut, Vuhledar și Lîman Forțele ruse caștiga incet teren in regiunea Donbas, incercuind orașul Bahmut la nord de Donețk și luptand pentru a prelua controlul asupra unui drum din apropiere, care este o ruta majora de aprovizionare pentru forțele ucrainene. De asemenea, rușii incearca sa captureze Vuhledar, la sud-vest de Donețk, relateaza Reuters, prelaut de HotNews.ro.„Adeseori am fost nevoit sa spun ca situația de pe front este grea și devine din ce in ce mai grea și acum este este acel moment din nou... Invadatorul iși trimite din ce in ce mai multe forțe pentru a ne distruge apararile”, a spus Zelenski in o adresa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski s-a declarat duminica increzator ca tara sa poate invinge Rusia in acest an, in pofida dificultatilor actuale ale Ucrainei pe frontul de lupta. „2023 trebuie si va fi cu siguranta anul victoriei noastre”, a scris presedintele Zelenski intr-un mesaj pe Telegram. In acelasi…

- Batalia de peste cinci luni pentru micul oraș Bahmut din estul Ucrainei a durat atat de mult timp și a provocat atat de multe morți și distrugeri incat, chiar daca Rusia va invinge, va fi o victorie cu un cost mare, spun experții militari, conform analize facute de Reuters. La randul lor, analiștii…

- Razboi in Ucraina, ziua 323. Luptele continua in zona orașului Soledar, din regiunea Donețk, intre forțele ruse și ucrainene, anunța Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, citat de Reuters.

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Lupte crancene au loc la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (…) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar.…

- Armata rusa afirma ca soldații sai care și-au pierdut viața in timpul atacului ucrainean cu sisteme HIMARS asupra cazarmii din Makiivka sunt vinovați de propriile morți deoarece și-ar fi dezvaluit poziția, relateaza Hotnews . Menționam ca marți, 3 ianuarie, in Rusia au avut loc adunari publice pentru…

- Un influent blogger naționalist rus a lansat o critica dura - un gest rar in Rusia - la adresa eșaloanelor superioare ale armatei țarii și a președintelui Vladimir Putin pentru modul deficitar in care au condus pana acum razboiul din Ucraina, scriu Al Jazeera și Reuters.Igor Girkin, un fost lider rus…