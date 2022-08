Zelenski și Florin Călinescu Ceaușescu a fost la putere 24 de ani și niște estropiați il injura cu osardie de 33. Nicolae Ceaușescu e inlocuit azi de fiii securiștilor care l-au tradat. Au murit Ceaușescu și PCR, dar ne-a ramas Securitatea. In locul lui Ceaușescu avem niște imberbi asasini economici. Anticomunismul la seral devine deja mai periculos decat comunismul […] The post Zelenski și Florin Calinescu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, 18 iulie, inaintea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, ca Romania are „interesul strategic” sa ajute Ucraina, pentru ca daca țara condusa de Zelenski pierde razboiul cu Rusia, „atunci securitatea Romaniei, securitatea cetațenilor…

- Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, raspunde declarațiilor lui Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, privind integrarea europeana a Republicii Moldova. In gluma, Sturza, a scris pe Facebook ca ”Cheburashka s-a dezlanțuit”. „E greu sa vorbești in termeni serioși despre Dmitri Medvedev,…

- Directorul SRI Eduard Hellvig a afirmat vineri, referindu-se la controversele create de pachetul legilor securitatii nationale discutat in coalitie, ca e o idee total gresita ca in anul 2022, serviciile de informatii din Romania ar putea sa revina la modelul fostei Securitati, el definind in acest context…

- Asociația Forța Fermierilor și-a exprimat indignarea in legatura cu situația creata pe piața produselor petroliere. Intr-o declarație a Asociației se menționeaza ca situația curenta este rezultatul unui acord de cartel intre importatori mari de carburanți, care sub paravanul consecințelor razboiului…

- Președintele Klaus Iohannis participa, luni și marți, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Liderii europeni vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei in razboiul pornit de Rusia, dar și despre securitatea alimentara globala. „Liderii europeni vor discuta modalitatile…

- Țarile occidentale nu trebuie sa iși negocieze securitatea pentru profituri economice, a avertizat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, referindu-se la dezbaterea privind utilizarea tehnologiei chineze in rețelele 5G și la proiectul Nord Stream…

- „Vom asigura independența și securitatea energetica a Romaniei”, este reacția ministrului Energiei, Virgil Popescu, dupa ce Senatul a aprobat proiectul Legii offshore: „Am incredere ca va fi adoptata pana la sfarșitul acestei sesiuni parlamentare”.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin are un singur lucru in comun cu celebrul lider francez Napoleon Bonaparte și ar putea-o sfarși exact ca Nicolae Ceaușescu. Astfel de comparația a fost facuta de jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon in cadrul unei emisiuni de la TV8 . „Unicul lucru pe care il are in…