Presedintele rus Vladimir Putin a sosit luni in Belarus, la o intalnire cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, aliatul sau in Razboiul rus din Ucraina, in contextul in care Kievul afirma ca se teme de un eventual atac de pe teritoriul belarus in 2023, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters, citat de Mediafax.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi seara ca cel putin 41 de localitati din sudul Ucrainei au fost eliberate dupa decizia Rusiei de a se retrage in partea de est a fluviului Nipru si a schitat obiectivele Ucrainei in conflict, mentionand inclusiv diplomatia, relateaza CNN,

Volodimir Zelenski a salutat miercuri seara importanta reluarii exporturilor de cereale ale Ucrainei pe Marea Neagra pentru intreaga lume, dupa ce Moscova a fost de acord sa revina la acordul international incheiat cu Kievul, transmite AFP, citat de Agerpres.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii in discutii telefonice cu omologi din NATO, transmite AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a organizat intalniri de urgenta cu scopul de a gasi modalitati de a preveni amenintarea unei intreruperi de curent la nivel national, pe fondul unui val de atacuri rusesti cu rachete si bombe care au vizat infrastructura energetica a Ucrainei, relateaza

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul cu rachete rusesti de vineri impotriva unui convoi umanitar in Zaporojie, in sudul Ucrainei, care, potrivit Kievului, s-a soldat cu cel putin 25 de civili morti, relateaza EFE si DPA, scrie Agerpres.