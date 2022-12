Președintele Ucrainei și-ar dori o lupta corp la corp cu liderul de la Kremlin și susține ca l-ar invinge. Intr-un interviu acordat unei televiziuni din Franța, Zelenski s-a declarat pregatit sa-l infrunte pe Putin. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: – Un barbat adevarat, daca vrea sa-i transmita cuiva mesajul ca vrea sa-l bata, o face singur, […] The post Zelenski și-ar dori o lupta corp la corp cu Vladimir Putin: „Va fi ultima intalnire pentru domnul Putin” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .