- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat livrarea primelor avioanelor de lupta F-16, așteptate sa zboare in aceasta vara in Ucraina, cu tancurile Abrams pe care Ucraina le-a primit de la SUA toamna trecuta.

- Romania a semnat cu Ucraina un acord bilateral de securitate. Romania a fost reprezentata de președintele Klaus Iohannis, iar Ucraina de președintele Volodimir Zelenski. Documentul a fost semnat Washington, in marja summitului NATO. STIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare, in format integral, ce conține…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca premierul ungar Viktor Orban nu poate media conflictul dintre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului din Ucraina care dureaza de 28 de luni, misiune despre care liderul de la Kiev sustine ca si-o pot asuma doar puterile mondiale cum…

- Liderii mondiali se vor alatura sambata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la un summit in Elvetia pentru a explora modalitati de a pune capat celui mai sangeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, insa Rusia nu este invitata, iar evenimentul nu va reusi sa atinga…

- Portarul naționalei Romaniei, Florin Nița, 36 de ani, va prelungi cu Gaziantep. Lui ii expira actualul contract la 1 iulie. La fel, Deian Sorescu, pe care antrenorul Selcuk Inan il vrea neaparat și sezonul viitor. Florin Nița a reușit sa evite cu Gaziantep retrogradarea din Superlig. Iar clubul a decis…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns vineri in orasul Harkov, situat in nord-estul țarii, care se confrunta cu intensificarea atacurilor aeriene rusesti, ofensiva pe care Statul Major al armatei ucrainene da asigurari ca a oprit-o, relateaza AFP si Reuters, conform News.ro.

- Președintele PNL Suceava, impreuna cu deputatul Bogdan Gheorghiu, au facut o vizita in aceasta dimineața in piața de la Verești. Alaturi de ei a fost prezent și candidatul PNL la funcția de primar al comunei Verești, Ștefan Manolache, impreuna cu mai mulți candidați pentru consiliul local. „Am stat…

- Urmatorul sfant al Romaniei, propus pentru canonizare in 2025. „Stia sa ii faca pe toți sa iși gaseasca pacea sufletului” Parintele Paisie Olaru de la Sihastria este unul dintre acei oameni ai bisericii care a schimbat destinul multor oameni. Cei care au batut drumul Sihastriei au gasit intotdeauna…