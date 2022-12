Zelenski și-a bătut joc, din nou, de România. Adio, educație în limba română în Ucraina?! Deși comunitatea istorica romana din Ucraina este a treia ca pondere pe harta etnico-lingvistica din Ucraina, dupa cei care se declara etnici ucraineni și ruși, avand un numar speculativ de peste 500.000 de persoane, nu este permis invațatul in limba romana. In urma invaziei Rusiei in țara vecina, președintele Zelenski a promis ca va proteja […] The post Zelenski și-a batut joc, din nou, de Romania. Adio, educație in limba romana in Ucraina?! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu este afectata de explozia de la conducta de gaz care traverseaza granita dintre Rusia si Ucraina la Sudja, potrivit datelor Transgaz, a transmis purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. O explozie in urma careia si-au pierdut viata trei persoane s-a produs in centrul Rusiei, la…

- Una dintre cele mai mari probleme ale crizei refugiatilor generate de invazia Rusiei in Ucraina nu a fost lipsa de ospitalitate a tarilor vecine. Din prima zi, Romania, Republica Moldova si Polonia, vecinii directi, au facut tot ce au putut pentru a-i adaposti pe cei care fugeau din fata conflictului…

- La finalul anului 2022, Google, cel mai mare motor de cautare din lume, a prezentat ce au cautat romanii pe internet. Astfel, in topul cautarilor pe Google din Romania a stat „Razboiul din Ucraina”. Pe 24 februarie, in jurul orei 5, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat atacul armat asupra…

- Informația momentului in contextul razboiului ruso-ucrainean. Vladimir Putin va merge in Ucraina. Nimeni nu se aștepta la o astfel de veste in ceea ce-l privește pe președintele Rusiei. Care este motivul vizitei liderului de stat. Ce a anunțat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, in urma…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca nu crede ca racheta care a cazut in Polonia pe 15 noiembrie a fost ucraineana, solicitand, in același timp, ca reprezentanții sai sa fie lasați la locul incidentului, informeaza Ukrinform . „Nu am nicio indoiala ca nu a fost racheta noastra sau lovitura…

- Ministerul ucrainean al Energiei a declarat ca va opri, incepand de marți, exporturile de energie electrica catre Uniunea Europeana, dupa atacurile Rusiei cu rachete asupra infrastructurii energetice de luni, relateaza Reuters. Exporturile ucrainene de energie electrica se fac inclusiv prin Romania.…

- Mihail Kasianov, care a fost primul premier al lui Putin, in perioada 2000-2004, este de parere ca razboiul din Ucraina ar putea duce la prabușirea regimului lui Putin.„In ceea ce privește mobilizarea, nu este o cacealma. In ceea ce privește potențiala utilizare a armelor nucleare, cred ca este o cacealma.…

- Putin a facut o greșeala fatala spre sfarșitul vieții sale. Timp de peste 20 de ani a speriat lumea și a facut-o cu succes, obținand un tratament preferențial și extinzandu-și influența. A aratat și a povestit cu placere cum poate transforma America in cenușa nucleara, a mituit elita europeana, a organizat…