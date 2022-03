Stiri pe aceeasi tema

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca asediul Rusiei asupra portului Mariupol este o "teroare" care va ramane in istorie secole de-a randul de acum incolo, potrivit Reuters. Autoritațile locale din Mariupol au spus ca mii de civili sunt deportați in Rusia de catre forțele rusești.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut sambata Elvetiei sa ia masuri impotriva oligarhilor rusi, care din ''frumoasele orase elvetiene'' contribuie la razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei, transmite Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dispus miercuri ca in fiecare zi sa fie pastrat un minut de reculegere in intreaga tara in memoria soldatilor si civililor care si-au pierdut viata in urma invaziei ruse in Ucraina, relateaza dpa.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, si-a inasprit marti criticile la adresa NATO dupa invazia Rusiei asupra tarii sale, el punand la indoiala angajamentul Aliantei cuprins in Articolul 5 privind apararea colectiva din Tratatul Nord-Atlantic, relateaza Reuters.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat forțele rusești ca se vor confrunta cu o lupta pana la moarte daca vor incerca sa ocupe capitala Kiev, in timp ce sirenele de raid aerian au trezit din nou locuitorii duminica dimineața, scrie Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va adresa legislatorilor britanici marti, la ora 17.00 GMT, prin legatura video, fiind primul sau discurs catre parlamentul Regatului Unit, a anuntat luni presedintele Camerei comunelor, citat de Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se declara, intr-un interviu acordat Reuters, "foarte recunoascator" omologului sau american Joe Biden si liderilor ONU, insa apreciaza ca acestia nu l-au "auzit", anunța news.ro.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,