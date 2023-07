Volodimir Zelenski, a declarat ca se teme sa nu piarda sprijinul bipartizan din partea Statelor Unite, in urma a ceea ce el a numit "mesaje periculoase venite din partea unor republicani", informeaza Rador.

"Mike Pence ne-a vizitat și susține Ucraina. In primul rand, ca american, și apoi ca republican", a declarat Volodimir Zelenski intr-o conferința de presa cu presa spaniola, sambata, la Kiev. "Avem sprijin bipartizan. Cu toate acestea, exista mesaje diferite in cercurile lor in ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina. Exista mesaje venite din partea unor republicani, uneori mesaje periculoase,…