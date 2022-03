Stiri pe aceeasi tema

- Agenția rusa de presa RIA Novosti, susține ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fugit din capitala Kiev la Liov sau la Brașov, in Romania. Zvonul se bazeaza pe faptul ca utilizatorii site-ului Flightradar ar fi observat ca, in jurul orei 15.00, o aeronava neidentificata a decolat de la…

- Agenția rusa de presa Ria Novosti scrie, intr-un material publicat marți seara, ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, ar fi parasit Kievul și s-ar ascunde in vestul țarii, intr-un buncar din Liov, sau in Romania, la Brașov. Agenția citeaza teoria lansata pe canalul Telegram “War on Fake”,…

- Agenția rusa de presa RIA Novosti a lansat marți, 8 martie, zvonul ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, ar fi fugit din capitala Kiev la Liov sau la Brașov, in Romania. Agenția de stat din Rusia citeaza citeaza un cont de Telegram, „proiectul” War of Fake, care speculeaza ca Zelenski…

- Ria Novosti, un ziar care raspandeste propaganda Kremlinului, sustine ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu se afla la Kiev, intr-un buncar, ci cel mai probabil la Brasov in Romania. Ria.ru incearca sa sustina aceasta teza citandu-i pe cei din proiectul „War on Fake" care se chinuie sa demonstreze…

- Un oficial de la Moscova a sustinut marti ca peste 2,5 milioane de oameni vor sa plece din Ucraina in Rusia din cauza razboiului, transmite dpa.General-colonelul Mihail Mizintev din Ministerul Apararii rus a declarat ca tara sa a fost contactata din peste 1900 de locuri din Ucraina, prin mai multe canale…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, susține ca a fost sunat de Vladimir Putin și ca s-a oferit sa medieze negocierile dintre Ucraina și Rusia, potrivit CNN. Acesta susține ca dorește sa se ajunga la o soluție care sa incheie conflictul ruso-ucrainean și ca țara sa este pregatita…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat mobilizarea rezerviștilor. Liderul de la Kiev a menționat ca nu este deocamdata nevoie de mobilizare generala. Prin urmare, in Ucraina vor fi mobilizați doar cetațenii care sunt incluși in rezerva operaționala. „Trebuie sa completam prompt armata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca așteapta ajutor din partea aliaților, dupa recunoasterea de catre Rusia a independentei celor doua ”republici” separatiste de catre Moscova, de care el sustine ca nu ii este ”frica”.”Ucraina numeste cele mai recente acte ale Rusiei o incalcare a suveranitatii…