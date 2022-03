Stiri pe aceeasi tema

- Forul mondial a hotarat urmatoarele:Pe teritoriul Rusiei nu va avea loc nicio competitie internationala, iar meciurile “de acasa” se vor juca pe teren neutru si fara spectatori.Federatia care reprezinta Rusia va participa la orice competitie cu numele “Football Union of Russia (RFU)”, nu ca “Rusia”La…

- Acțiunile președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, din ultimele zile, au șocat o lume intreaga. Statele membre NATO au anunțat sancțiuni extrem de dure pentru Rusia, dupa ce armata de la Moscova a atacat pe trei fronturi țara vecina cu Romania. Un apel de incetare a razboiului a venit din…

- Polonia nu mai vrea sa dispute barajul pentru calificarea la Mondial impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a inceput razboiul in Ucraina. Daca la inceput polonezii anunțau ca nu sunt de acord sa dispute meciul de baraj in Rusia, acum președintele Federației de Fotbal din Polonia, Cezary Kulesza,…

- Adoptarea sanctiunilor impotriva presedintelui rus Vladimir Putin si a ministrului sau de externe Serghei Lavrov reprezinta „o demonstratie a neputintei absolute” a occidentalilor, a declarat vineri seara, 25 februarie, purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse. „Sanctiunile impotriva presedintelui si…

- „Oprirea SWIFT ar necesita o pregatire tehnica complexa si ar avea efecte puternice si asupra transferurilor de plati in Germania, precum si pentru firmele germane, in tranzactiile cu Rusia”, a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului Germaniei. Steffen Hebestreit a adaugat ca Germania nu a fost…

- Majoritatea europenilor cred ca Rusia va invada Ucraina in 2022 și considera ca atat Uniunea Europeana cat și NATO ar trebui sa susțina Kievul, potrivit unui studiu citat miercuri de The Guardian, citeaza hotnews.ro.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina "depaseste o limita" si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect in acest

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca forțele armate ale Ucrainei sunt capabile sa lupte impotriva oricarui atac din Rusia; țara a marcat luni Ziua Armatei cu o expoziție de vehicule blindate și ambarcațiuni de patrulare americane.