- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins ordinul Rusiei privind un armistițiu cu ocazia Craciunului pe rit vechi. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor ucrainene in regiunea Donbas din estul țarii și pentru a aduce mai multe forțe ruse in Ucraina.

- Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, a dat un raspuns extrem de taios propunerii de armistițiu cu prilejul Craciunului pe rit vechi, propunere lansata joi seara de Vladimir Putin și catalogata de cancelariile occidentale drept "o

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. "Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…

- Acesta susține ca mercenarii reprezinta o amenințare mai mare pentru Republica Moldova decat pentru Ucraina. In zona ar putea fi transferați și agenți FSB ai Kremlinului. Situația este tot mai tensionata in regiune, mai ales pe fondul protestelor masive cauzate de scumpiri. Grupul Wagner este considerat…

- Reluarea negocierilor cu Ucraina, vehiculata tot mai des de partea rusa in ultima vreme, ascunde un plan secret al lui Putin, scrie publicația rusa independenta Meduza. Liderul de la Kremlin nu ar urmari sub nicio forma incheierea unui acord de pace, ci doar obținerea unei incetari temporare a focului,…