- Un razboi NATO – Rusia va cuprinde in mod necesar bombardarea Moscovei de catre NATO si bombardarea oraselor europene de catre Rusia. Si amenintata fiind cu cucerirea de catre NATO, Rusia nu s-ar da in laturi sa foloseasca armele nucleare. S-a gindit la asta Volodimir Zelenski? Fii la curent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca va lupta in continuare pentru mai multa sustinere pentru Ucraina si a mentionat ca negocierile cu Rusia continua, iar prioritatile sale sunt clare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut miercuri o paralela, intr-o interventie video in Congresul american, intre razboiul dus de Rusia in Ucraina si atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum si atacul aviatiei japoneze asupra bazei americane de la Pearl Harbor in 1941, relateaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, sambata, ca a observat o "abordare fundamental diferita" in atitudinea Moscovei in negocieri, dupa ce omologul sau rus, Vladimir Putin, a afirmat ca sunt "anumite evolutii" in discutii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut vineri agricultorilor din tara sa ca in pofida invaziei ruse sa faca eforturi pentru a mentine nivelul productiei de cereale, pentru a evita o criza in aprovizionarea cu alimente, relateaza agentia DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele finlandez, Sauli Niinisto, a discutat, vineri, cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. De asemenea, seful statului finlandez va discuta si cu presedintele rus, Vladimir Putin, in cursul zilei de vineri, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,…

- Ucraina a cerut marti o intalnire urgenta cu Rusia si OSCE, dupa ce parlamentul rus a cerut Moscovei sa recunoasca independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, informeaza Reuters citand agentia de presa Interfax Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…