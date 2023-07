Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat luni in regiunea Donetk, langa frontul din estul Ucrainei, a anuntat presedintia ucraineana intr-un comunicat, intr-un moment in care armata sa desfasoara o contraofensiva in aceasta zona si in sud, informeaza AFP. Volodimir Zelenski „a vizitat…

- Oficialii au avertizat in același timp ca asaltul se afla inca in faza incipienta - și ca SUA și aliații sai „raman optimiști”, in vreme ce Ucraina a spus și ea ca principala sa forța militara nu a fost aruncata in lupta și ca evenimentele majore urmeaza sa aiba loc, scriu CNN și The Guardian. Contraofensiva…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, in mesajul sau video de luni seara adresat națiunii, un mesaj de incredere si optimism in legatura cu rezultatele contraofensivei recent lansate, deși a recunoscut ca, deocamdata, vremea nefavorabila ingreuneaza sarcina militarilor. Potrivit Kievului,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, in mesajul sau video de luni seara adresat națiunii, un mesaj de incredere si optimism in legatura cu rezultatele contraofensivei recent lansate, deși a recunoscut ca, deocamdata, vremea nefavorabila ingreuneaza sarcina militarilor, scrie news.ro.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca in regiunea estica Donețk se poarta lupte grele, in contextul apariției informațiilor potrivit carora Kievul a lansat contraofensiva. In același timp, doi oficiali americani au declarat pentru CNN ca trupele ucrainene au intampinat rezistența mai mare…

- Locotenentul Olga Bigar (n. r.: foto jos), cunoscuta sub indicativul „Vrajitoarea”, a explicat de ce Ucraina este atat de hotarata sa se agațe de orașul asediat Bahmut și de ce este el atat de crucial, in condițiile in care forțele rusești dețin acum majoritatea orașului, informeaza Insider.Președintele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu ca tara sa are nevoie de mai mult timp pentru a lansa mult asteptata contraofensiva impotriva Rusiei, intrucat armata inca mai are nevoie de o parte din ajutorul occidental promis, relateaza BBC. ”Cu (ceea ce avem) putem merge mai…