Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns in Canada, intr-o vizita neanuntata pentru a obtine sprijin pentru tara sa, relateaza BBC. Televiziunea canadiana l-a aratat pe premierul Justin Trudeau intampinandu-l pe Zelenski pe pista, la Ottawa. Imagini au fost postate si pe contul de pe reteaua X al lui Trudeau. President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUa , welcome to Canada. ???????????????? pic.twitter.com/NDVoDef5qI — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 22, 2023 Este prima vizita a lui Zelenski in Canada de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in februarie 2022. Zelenski…