Zelenski s-a adresat soldaților ruși: ”În numele poporului ucrainean, vă dau o şansă. Şansa de a supravieţui Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat intr-un discurs soldatilor rusi, in special recrutilor, luni noapte, spunandu-le ca daca se vor preda vor fi tratati cu decenta, nu cum sunt tratati in propria armata, relateaza News.ro. “Vreau sa le spun ceva soldatilor rusi. Celor care deja sunt pe pamantul nostru. Si care urmeaza sa fie trimisi sa lupte impotriva noastra. Recruti rusi! Ascultati-ma cu atentie. Ofiteri rusi! Ati inteles deja totul. Nu o sa luati nimic din Ucraina. O sa luati vieti. Sunteti multi. Dar si viata voastra va fi luata. De ce sa muriti? Pentru ce? Stiu ca vreti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

