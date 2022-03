Zelenski s-a adresat și parlamentului japonez Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Japoniei, adresandu-se parlamentului japonez, miercuri sa intensifice presiunea pentru noi sancțiuni asupra Rusiei pentru invadarea Ucrainei prin introducerea unui embargo comercial asupra marfurilor rusești. Vorbind printr-un link video catre parlamentul de la Tokyo, intr-un gest fara precedent acordat unui lider strain, Zelenski a mulțumit Japoniei pentru ca a fost in fruntea națiunilor asiatice in condamnarea invaziei Rusiei și lansarea de sancțiuni, conform Reuters. Zelenski a mulțumit parlamentului japonez pentru ca a fost printre primele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

